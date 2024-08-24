Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та донецький Шахтар.
Микола Матвієнко, фото ФК Шахтар Донецьк
24 серпня 2024, 11:53
Олександрія та донецький Шахтар відкриватимуть програму четвертого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ніка.
Руслан Ротань, після перемоги над луганською Зорею (2:1), не робив замін у стартовому складі.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над київським Лівим берегом (1:0), використав із перших хвилин Матвієнка в центрі оборони.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський.
Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Скорко, Джевані, Кампуш, Смирний, Козак, Погорілий.
Запасні: Твардовський, Фесюн, Франьїч, Педріньйо Азеведо, Вінісіус, Грам, Степаненко, Егіналду, Глущенко, Невертон, Траоре.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів, Бондаренко — Педріньйо да Сілва, Судаков, Кевін — Сікан.
Гра Олександрія — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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