Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня четвертого туру чемпіонату України, якi відбудуться 25 серпня.

Полiccя — Оболонь



Недiля, 25 серпня, 13:00. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Полісся зірвало овацію перемогою над Шахтарем, але в День незалежності ми зрозуміли, що цей Шахтар може обіграти більш-менш хто завгодно. А з будь-якими іншими суперниками у Полісся справи йдуть так собі: вилетіли від словенської Олімпії, зіграли внічию з Інгульцем.

Ще трохи, і тиск на Ашура повернеться. Зрештою, навіть перемога над грандом – лише “+3” порівняно з очікуваним темпом, а нічия з командою, у якої основа слабша навіть за третій склад Полісся – “-2”. А Полісся за останні півтора роки набрало стільки гравців, що навіть у дубль відправляє гравців сильніше, ніж лідери Інгульця та Оболоні. Будкiвський, як бачимо, за тиждень знайшов нову сильну команду в особі Зорі, Козака, гадаю, теж підпише хтось пристойний – Полісся ж обох футболістів просто виганяло, як абсолютно непотрібних навіть на лаві.

За запитами й попит. Нічию з Інгульцем не можна розцінювати інакше, окрім як провал, і від матчу з Оболонню теж не можна вимагати нічого іншого, окрім перемоги. Вже й Макуана має повернутися у гру – і на серйозний відрізок, а не ті половинки таймів, які він отримував у попередніх таймах. Цікаво буде подивитися, як тренер житомирського клубу намагатиметься зламати насичену оборону.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Оболонь може пропустити 50-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Полісся може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна гостьова клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 11 ігор: 5 нічиїх та 6 поразок.

Безпрограшний серіал Полісся в УПЛ триває 7 ігор: 4 перемоги та 3 нічиї.

Програшна гостьова серія Оболоні триває в УПЛ 2 матча і до повторення клубного антирекорду ще одна поразка.

Оболонь при Валерію Іващенку може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах.

35-й гол в УПЛ може забити Олексій Гуцуляк (Полісся).

Орієнтовні склади

Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Лєднєв, Бабенко, Мустафаєв — Гуцуляк, Брістрич, Назаренко.

Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Курко, Дубко, Осман — Приймак, Мороз, Вітенчук — Суханов, Тарануха

прогноз 3:0

НЕДIЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 15:30. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Обидві команди зазнали поразок у попередньому турі, але зате розпочали сезон із перемог. І якщо Зоря скоріше здивувала чудовим стартом (виграшами у Лівого Берега та Чорноморця), то Рух 4:0 з Оболонню наголосив, яку силу набирає львівський проект.

При цьому місць у єврокубках лише чотири, і кожен бал у цій боротьбі на вагу золота. Руху, якщо він хоче дебютувати в єврокубках, точно не варто було програвати у Черкасах. Тепер треба добирати ці бали із Зорею – при тому, що вона почала показувати ознаки життя.

І, звісно, ​​інтригує персона Герреро. Зараз панамець, на жаль, опинився у ситуації, коли в новинах він цікавіший, ніж на полі. Згідно з інсайдами, він незадоволений ранніми замінами – і коли форварда рівня збірної хвилюють такі дрібниці, насправді це означає незадоволення умовами. Умови можуть полягати у відсутності єврокубків, недостатньо (на думку самого гравця) високій зарплаті, низьких амбіціях клубу – але, загалом, Герреро після Копа Америка виглядає у Зорі чужорідним тілом.

Можливо, чутки про інтерес Динамо не є безпідставними – і тоді це може означати як повну відсутність гравця у заявці, так і, навпаки, його найкращий перфоманс у сезоні, щоб нагадати про себе.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря може забити 800-й гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).

1-й домашній матч Руху у новому сезоні.

Гольова домашня клубна рекордна серія Руху в УПЛ триває 7 ігор — 11 голів.

Гольова гостьова серія Зорі в Чемпіонатах триває 6 ігор — 7 голів.

Підопічні Юрія Коваля з різних клубів можуть здобути 20-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту — з Зорі.

Рух при Віталію Пономарьову може 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Орієнтовні склади

Рух: Ледвій — Руніч, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Нваезе, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Яцик, Мічин, Башич — Герреро, Антюх

прогноз 2:1

КРИВБАС — IНГУЛЕЦЬ

НЕДIЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 18:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Кривбас прийме Інгулець після чергового міжнародного переїзду. Єврокубки передбачувано не принесли нічого хорошого: три матчі проти Вікторії та Бетіса завдали три поразки, і четверту, прямо скажемо, варто чекати. Але головна проблема, що на тлі нескінченних переїздів команда Вернідуба почала помилятися і у чемпіонаті. Матч із Карпатами вона навряд чи віддала б так легко (0:3), якби не була зайнята в четвер в іншій країні.

Наразі знову доведеться грати на тлі єврокубкової втоми. Суперник гранично простий: Інгулець може привертати багато уваги персоною президента (до речі, здоров'я Поворознюку, який нещодавно потрапив в аварію), але за грою це типова команда першої ліги, яка вимотує суперника грою другим номером. У нормальному стані Кривбас розчавив би такого суперника, зараз же – далеко не факт.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Кривбаса триває в УПЛ 9 ігор: 5 перемог та 4 поразки.

Безвиграшна гостьова серія Інгульця продовжується в УПЛ триває 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Кривбас може провести 260-й безгольовий матч в Чемпіонатах.

30-й матч Василя Кобіна біля керма різних клубів в УПЛ.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях ще не перемагав: у 16-ти матчах — 7 нічиїх та 9 поразок.

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й — Єгор Твердохліб (обидва — Кривбас).

Новачок Інгульця Володимир Вілівальд в минулому сезоні виступав саме за Кривбас.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Соса — Прінс

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Вілівальд, Шершень, Мельничук — Білоцерковець, Лісняк, П’ятов, Богунов — Волохатий, Козак