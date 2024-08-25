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Півзахисник Руху прокоментував підготовку до Зорі.

У четвертому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

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Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Остап Притула прокоментував підготовку власної команди.

"Завжди прикро програвати, але й ЛНЗ це сильний суперник. Ми вже проаналізували цей матч, але не слід зациклюватись на тій грі, тому ми рухаємось далі. Зараз команда з хорошим настроєм готується до гри із Зорею.

У луганців дуже хороша лінія атаки. Попереду в нас непростий матч проти серйозного суперника. Ми вивчаємо гру Зорі, адже слід бути готовими до цієї гри.

Хочеться, щоб прийшло якомога більше вболівальників, які б підтримали команду. Грати з глядачами на трибунах удвічі приємніше — дуже заряджає, коли люди тебе підтримують. Тому хочу запросити наших вболівальників у неділю на Арену-Львів", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Зоря відбудеться 25 серпня, о 15:30.