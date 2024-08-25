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Керманич Руху прокоментував підготовку до Зорі.

Львівський Рух зіграє домашній матч проти луганської Зорі у четвертому турі української Прем’єр-ліги.

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Напередодні гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував підготовку власної команди.

"У попередньому матчі з ЛНЗ результат був негативний. Команді трохи не вистачило сил наприкінці матчу, але я все одно вдячний хлопцям за цей поєдинок.

До рахунку 1:1 ми демонстрували досить хорошу і якісну гру, наші футболісти створювали багато моментів. Головне — зробити правильні висновки, виправити помилки та рухатись далі.

Ми постійно аналізуємо наші ігри та тренувальний процес. Звичайно, хочеться, щоб наші футболісти допускали якомога менше браку, але це футбол і помилки — одна зі складових цієї гри. На жаль, ми помиляємося в простих ситуаціях.

У нас дуже молода команда і це власне впливає на природу цих помилок: психологія та, звичайно, досвід. Я впевнений, що хлопці постійно прогресуватимуть і з кожною грою команда буде лише сильнішою.

Зараз ми готуємося у звичайному режимі до гри із Зорею. Рух не повинно збивати те, що в команді багато травмованих футболістів. Шкода, що не всі хлопці можуть допомогти в команді, але це також досвід для нас — ми повинні виходити з будь-якої складної ситуації.

Та можу пообіцяти, що Рух у будь-якому випадку не буде здаватись і завжди гратиме на перемогу.

У тренувальному процесі тренерський штаб слідкує за молоддю з Руху U-19 та Руху-2. Ці хлопці можуть потрапити в заявку й за певних обставин навіть зіграти за першу команду, якщо вони будуть до цього готові. На жаль, в нас зараз багато травмованих футболістів.

Але водночас це шанс для цих юних вихованців Академії проявити себе. Чи скористаються вони ним — залежить від гравців. У минулому чемпіонаті в нас була схожа ситуація: багато досвідчених футболістів не потрапляли в основний склад й ми довірилися молоді, яка вже за рік стала вважатись основою Руху, адже ці хлопці добре себе зарекомендували.

Та для цього потрібен час і віра в стратегію, яку обрав клуб. Якщо ці гравці отримають необхідний досвід, то з часом Рух боротиметься за призові місця в чемпіонаті. Це буде не сьогодні, але наша молодь має хороші перспективи.

Щодо майбутнього суперника, то Зоря має хорошу команду з великою кількістю сильних легіонерів. Луганці завжди дуже потужно виступають в УПЛ й багато років поспіль займали призові місця.

У цьому сезоні Зоря також непогано стартувала, тому ми готуємось до серйозного матчу. У їхньому складі є індивідуальності, на яких треба звернути увагу. Легкою ця гра для нас однозначно не буде", — заявив український фахівець.

Матч Рух — Зоря відбудеться 25 серпня, о 15:30.