Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий берег та одеський Чорноморець.
Іван Петряк, фото ФК Чорноморець Одеса
26 серпня 2024, 16:22
Київський Лівий берег та одеський Чорноморець зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.
Віталій Первак, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Олександр Бабич, у порівнянні з перемогою над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу Кайо на правий фланг захисту, тоді як Петряк розташується в центральному трикутнику.
Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Банада, Дедух — Синиця, Співаков, І. Когут — Сухоручко.
Запасні: Фастов, Астахов, Семенов, Шаповал, Дударенко, Косовський, Галас, М. Когут, Непейпієв, Литовченко, Войцеховський, Приходько.
Запасні: Вічний, Васильєв, Лотоцький, Білошевський, Калин, Хромей, Нето, Пшеничнюк, Яновіч.
Чорноморець: Рудько — Кайо, Удод, Бутко, Кисіль — Габелок, Шпорн, Петряк — Попов, Хобленко, Янаков.
Гра Лівий берег — Чорноморець почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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