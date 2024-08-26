Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий берег та одеський Чорноморець.

Київський Лівий берег та одеський Чорноморець зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.

Віталій Первак, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олександр Бабич, у порівнянні з перемогою над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу Кайо на правий фланг захисту, тоді як Петряк розташується в центральному трикутнику.

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Банада, Дедух — Синиця, Співаков, І. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Астахов, Семенов, Шаповал, Дударенко, Косовський, Галас, М. Когут, Непейпієв, Литовченко, Войцеховський, Приходько.



Чорноморець: Рудько — Кайо, Удод, Бутко, Кисіль — Габелок, Шпорн, Петряк — Попов, Хобленко, Янаков.