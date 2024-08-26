Господарі програвали по ходу матчу, але в підсумку здобули перемогу.
ЛНЗ - Карпати, фото: ФК ЛНЗ
26 серпня 2024, 20:58
У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги ЛНЗ на своєму полі приймали Карпати.
Першими рахунок у грі відкрили Карпати — на 34-й хвилині гри. На 61-й хвилині ЛНЗ відігрався, а вирішальний гол був забитий на 77-й хвилині зусиллями Яшарі.
У підсумку, ЛНЗ здобув вольову перемогу 2:1.
ЛНЗ - Карпати Львів 2:1
Голи: Пасіч, 61, Яшарі, 77 - Чачуа, 34
ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Дайко, Муравський — Путря, Нонікашвілі (Бойко, 73), Тілль (Олійник, 83), Пасіч — Яшарі, Авагімян (Момо, 46) — Молло Бессала (Наумець, 90)
Карпати Львів: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Альварес Гарсія — Очеретько (Шах, 65), Чачуа (Кузик, 75) — Підлепенець (Костенко, 76), Невес Алвес (Устименко, 65), Занетті Толедо (Клименко, 57)
Попередження: Бессала, Кучеренко, Тілль, Яшарі.