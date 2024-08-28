Сьогодні, 28 серпня, відбудеться жеребкування раунду 1/8 фіналу Кубка України у сезоні-2024/25.

Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу о 13:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція жеребкування:

У цьому раунді візьмуть участь 16 клубів, 8 переможців попереднього етапу: Зоря, Пробій Городенка, Вікторія, Оболонь, Буковина, Карпати, ЮКСА й Верес, та 8 найкращих команд УПЛ за підсумком минулого сезону: Шахтар, Динамо Київ, Кривбас, Полісся, Рух, ЛНЗ, Олександрія й Ворскла.

Базовою датою проведення матчів є 30 серпня. Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року, а місце його проведення визначить Виконком УАФ.