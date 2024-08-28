Процедура розпочнеться о 13:00.
фото УАФ
28 серпня 2024, 11:10
Сьогодні, 28 серпня, відбудеться жеребкування раунду 1/8 фіналу Кубка України у сезоні-2024/25.
Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу о 13:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція жеребкування:
У цьому раунді візьмуть участь 16 клубів, 8 переможців попереднього етапу: Зоря, Пробій Городенка, Вікторія, Оболонь, Буковина, Карпати, ЮКСА й Верес, та 8 найкращих команд УПЛ за підсумком минулого сезону: Шахтар, Динамо Київ, Кривбас, Полісся, Рух, ЛНЗ, Олександрія й Ворскла.
Базовою датою проведення матчів є 30 серпня. Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року, а місце його проведення визначить Виконком УАФ.