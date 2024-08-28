Осінь обіцяє бути дуже цікавою.
Сьогодні, 28 серпня, відбулось жеребкування раунду 1/8 фіналу Кубка України у сезоні-2024/25.
Церемонія відбулась у Будинку футболу в Києві.
У цьому раунді візьмуть участь 16 клубів, 8 переможців попереднього етапу: Зоря, Пробій Городенка, Вікторія, Оболонь, Буковина, Карпати, ЮКСА й Верес, та 8 найкращих команд УПЛ за підсумком минулого сезону: Шахтар, Динамо Київ, Кривбас, Полісся, Рух, ЛНЗ, Олександрія й Ворскла.
У підсумку, були визначені наступні пари команд:
ЮКСА* — Олександрія
Пробій Городенка* — Буковина
Рух — Карпати
Верес — Оболонь
Вікторія* — ЛНЗ
Ворскла — Динамо Київ
Шахтар — Зоря
Полісся — Кривбас
* — гратиме вдома, бо суперник вищий за рангом.
Базовою датою проведення матчів є 30 жовтня. Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року, а місце його проведення визначить Виконком УАФ.