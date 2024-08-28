Україна

Ганець перебрався до екссуперника криворізького клубу в єврокубках.

Центральний нападник Прінс Квабена Аду залишив Кривбас заради Вікторії (Пльзень), передає офіційний сайт клубу.

Контракт із 20-річним ганцем розраховано до кінця червня 2027 року. За даними transfermarkt, за гравця Кривбас отримав 1 млн євро.

На рахунку Аду 4 голи у 18 матчах за криворізький клуб. Зокрема, він відзначився результативним ударом якраз у ворота Вікторії, коли команди двічі зустрілися в Лізі Європи.

Нагадаємо, в 3-му раунді кваліфікації другого за престижністю клубного турніру УЄФА Кривбас зазнав двох поразок від чехів (2:1 вдома та 1:0 на виїзді).

Завтра, 29 серпня, колектив Юрія Вернидуба зустрінеться з Бетісом в Іспанії у рамках другого матчу плей-оф відбору Ліги конференцій. У першому поєдинку, вдома, клуб УПЛ поступився з рахунком 2:0.