Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч між київським Динамо та черкаським ЛНЗ обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему ВАР відповідатиме Роман Блавацький.

Поєдинок між криворізьким Кривбасом та донецьким Шахтарем довірили Денису Шурману, якому із системою ВАР допоможе Олександр Омельченко.

УПЛ. 5 тур

30 серпня, пʼятниця

15:30 Оболонь» — Зоря — Денис Резніков (Кам'янське), арбітр ВАР — Дмитро Кубряк

18:00 Рух — Інгулець — Дмитро Панчишин (Харків), арбітр ВАР — Микола Балакін

31 серпня, субота

13:00 Карпати — Ворскла — Володимир Новохатній (Черкаси), арбітр ВАР — Дмитро Євтухов

15:30 Олександрія — Колос — Клим Заброда (Суми), арбітр ВАР — Віталій Романов

18:00 Чорноморець — Полісся — Олександр Афанасьєв (Харків), арбітр ВАР — Олександр Кальонов

1 вересня, неділя

13:00 Верес — Лівий Берег — Михайло Райда (Закарпатська обл.), арбітр ВАР — Ігор Пасхал

15:30 Динамо — ЛНЗ — Олександр Шандор (Львів), арбітр ВАР — Роман Блавацький

18:00 Кривбас — Шахтар — Денис Шурман (Київська обл.), арбітр ВАР — Олександр Омельченко

Після чотирьох турів Олександрія (три гри) та ЛНЗ очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по дев'ять очок. Позаду йдуть Полісся та Кривбас — по сім балів.