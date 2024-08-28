Україна

Андрій Ущаповський залишив тренерський штаб Віталія Первака.

Асистент головного тренера Лівого Берега Андрій Ущаповський залишив команду. Про це повідомляє офіційний сайт "лелек".

42-річний фахівець працював у київському клубі з 2021 року, коли команда виступала ще в Другій лізі України, а зараз сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.

Ущаповський був членом тренерського штабу Віталія Первака.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Лівий Берег посідає 14 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі три очки.