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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 серпня 2024 року.

У п'ятому турі УПЛ-2024/25 київська Оболонь зазнала домашньої поразки від луганської Зорі.

Гості вийшли вперед завдяки голу Мічина в першому таймі. По перерві Будківський подвоїв перевагу колективу Бартуловича. Трохи пізніше Дубко залишив господарів поля в меншості, проте голів у матчі більше не було.

Далі на Оболонь чекає домашня зустріч з Олександрією, тоді як Зоря прийматиме Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Зоря у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Зоря 0:2

Голи: Мічин, 19, Будківський, 52



Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Приймак, Дубко, Осман (Чернов, 72) — Вітенчук (Бичек, 83), Мороз, Черненко — Суханов (Блізніченко, 46), Теслюк (Тарануха, 60).



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Дришлюк, Джордан, Вантух — Мічин, Башич, Яцик (Горбач, 83), Антюх (Кирюханцев, 73) — Будківський (Беніто, 65), Герреро.



Попередження: Дубко — Будківський, Беніто, Дришлюк, Джордан



На 62-й хвилині був вилучений Валерій Дубко (Оболонь) (друге попередження).