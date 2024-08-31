Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 5-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 31 серпня.

КАРПАТИ — ВОРСКЛА

СУБОТА, 31 ЛИПНЯ, 13:00. "УКРАЇНА", ЛЬВIВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Карпати цими днями офіційно представили Андрія Русола. Це секрет Полішинеля, всі знали, що колишній виконавчий директор Дніпра-1 працевлаштувався у Львові – і потужний десант гравців з “Дніпро-Арени” на “Україну” зумовлений саме цим. Але це жирний штрих до того, що львів'яни зайшли до УПЛ не для боротьби за виживання та мають намір боротися за ті самі місця, які раніше займав Дніпро-1.

Паззл загалом уже склався. Львів – одне із найкомфортніших місць для життя в сучасній Україні; бюджет у Карпат дуже пристойний; вболівальницька база просто величезна – у сумі це дає розклад, який дозволяє набагато обґрунтовано, ніж ті ж Ворскла, Олександрія, Кривбас (про Зорю я навіть не говорю) претендувати на місця “перших після богів”.

Думаю, що львівське дербі може стати найгарячішим за всю історію українського футболу. Все йде до того, що у матчах між Рухом та Карпатами розігруватимуться ті самі очки, які поділяють участь та неучасть у єврокубках. Але це справа майбутнього – а тепер, вибачте за військову термінологію, Карпати штурмують висоти, які звикла займати Ворскла.

При цьому у Ворскли, хоч би якими складними не були справи її власника, теж дуже непоганий склад. Полтавці дуже грамотно користуються тим, що є команди, яким ще гірше: Гучек із Чорноморця та Чорноморець із Колосу явно допомогли, двох аутсайдерів полтавці вже обіграли. І цей матч має показати, що сильніше: амбіції (але навпіл із незрілістю) Карпат, або досвід (але на тлі застою) Ворскли.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безнічийна серія Ворскли триває в УПЛ 10 ігор: 3 перемоги та 7 поразок.

У попередніх двох турах в УПЛ Карпати зазнали безвольних поразок.

Карпати при Владиславу Лупашку вдома в УПЛ внічию ще не грали — по одній перемозі та поразці.

50-й матч в УПЛ може провести Павло Ісенко (Ворскла).

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла), 10-й — Амбросій Чачуа (Карпати).

Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

Орієнтовні склади

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Альварес Гарсія — Очеретько, Чачуа — Підлепенець, Невес Алвес, Занетті Толедо

Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський — Хрипчук, Скляр, Челядін — Кане, Ковталюк, Нестеренко

прогноз 2:1

Олександрiя — Колос Субота, 31 серпня, 15:30. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

Дивна річ: Ротань в Олександрії працює вже півтора роки, а медовий місяць розпочався лише зараз. Команда нарешті грає в ефектний, красивий, атакуючий футбол, перемагає – а Руслан Петрович виглядає найперспективнішим тренером України. Дива тут немає: Олександрія теж від туші Дніпра-1 відрізала жирні шматки. Філіппов одразу заграв як головна зірка команди, Бабенко – як зірка другого плану.

А ось Колос у дуже-дуже-дуже великому порядку. Докладно про аутсайдера йшлося в останніх підсумках, тут же констатуємо, що навіть з дуже простим календарем (Оболонь, Інгулець, Чорноморець, Верес) Колос майже не забиває і взагалі не виграє. А тепер черга грати з лідером чемпіонату, причому на його полі... З іншого боку, на тлі домінуючого суперника “автобусу” з Ковалівки може бути простіше.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос проведе 70-й гостьовий матч в УПЛ і може пропустити 100-й виїзний гол (ще 1 м’яч).

Переможна серія Олександрії триває в Чемпіонатах 4 гри.

Безпрограшна серія Олександрії триває в УПЛ 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.

Колос не забиває голів в УПЛ впродовж 273 хвилин.

Олександрія при Руслану Ротаню може 10-й раз вдома зіграти внічию в УПЛ.

10-й матч Колоса при Олександру Поздєєву в УПЛ.

35-й гол в УПЛ може забити Олександр Філіппов (Олександрія), 20-й — Павло Оріховський (Колос).

Орієнтовні склади

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Шостак — Беззера, Філіппов, Шулянський

Колос: Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Ільїн, Оріховський, Велетень — Паулаускас

прогноз 3:0

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ПОЛIССЯ СУБОТА, 31 СЕРПНЯ, 18:00. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Чорноморець – найцікавіша команда міжсезоння. На перший матч чемпіонату вона приїжджала, коли у першій команді було 16 осіб – але зараз у Бабича під керівництвом цілком боєздатний, нормальний за сучасними українськими мірками.

Клуб посилюється “по ходу справи”. Артем Габелок підписує контракт із одеситами другого серпня – і вже третього він виходить на заміну проти Кривбасу. Іван Петряк узагалі дебютував за клуб того ж дня, коли офіційно перейшов. А півзахисник Кирило Сігєєв став одним із одеситів 28 серпня, три дні тому – і ніхто не здивується, якщо сьогодні вийде проти Полісся.

Сильну команду таким ремонтом на ходу не збудуєш, але за виживання боротися можна. Полісся, яке приїхало до Одеси, саме не соромиться кожне трансферне вікно оновлювати половину команди. Два матчі житомирців із трьох пройшли чудово – перемога над Шахтарем, розгром Оболоні – але в третьому вони просто провалилися, зламавши зуби про ешелоновану оборону Інгульця.

Подивимося, що вони зроблять проти не менш насиченого захисту Чорноморця.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може здобути 290-ту перемогу в УПЛ.

Чорноморець може на своєму полі 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Полісся може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безнічийна серія Чорноморця триває в УПЛ 17 ігор: 4 перемоги та 13 поразок.

Безпрограшний серіал Полісся в УПЛ триває 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.

На своєму полі одеський клуб обходиться без нічиїх впродовж 13 ігор УПЛ: 5 перемог та 8 поразок і до повторення клубного рекорду ще одна гра.

80-й матч Чорноморця при Олександру Бабичу в УПЛ.

Різні клуби Олександра Бабича можуть здобути 50-ту перемогу у всіх турнірах.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець).

Новачок Чорноморця Іван Петряк у минулому сезоні виступав саме за Полісся.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Рудько — Кайо, Удод, Бутко, Кисіль — Габелок, Шпорн, Петряк — Попов, Хобленко, Янаков

Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко