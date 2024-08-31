Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та полтавська Ворскла.

Львівські Карпати та полтавська Ворскла зіграють поміж собою в п'ятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Україна.

Владислав Лупашко, після поразки від черкаського ЛНЗ (1:2), використав із перших хвилин Шаха на лівому фланзі атаки.

Сергій Долганський, на тлі перемоги над київською Оболонню (2:0), залучив до стартового складу Корнієнка ліворуч у захисті, тоді як Павлюк зіграє в центрі поля, а Мякушко розташується ліворуч в атаці.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Ігор, Шах.

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Мельниченко, Стеніо, Саків, Педросо.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Корнієнко — Павлюк, Скляр, Челядін — Кане, Ковталюк, Мякушко.