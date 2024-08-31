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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та житомирське Полісся.

Одеський Чорноморець та житомирське Полісся зіграють поміж собою в п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Бабич, після поразки від київського Лівого берега (0:1), залучив до стартового складу Єрмакова в центрі оборони, тоді як Білошевський гратиме в опорній зоні.

Імад Ашур, на тлі розгрому київської Оболоні (4:0), використав із перших хвилин Михайліченка на лівому фланзі оборони.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Єрмаков, Кайо — Габелок, Білошевський, Шпорн — Попов, Хобленко, Петряк.

Запасні: Вічний, Васильєв, Лотоцький, Калин, Хромей, Яновіч, Нето, Пшеничнюк, Янаков, Сігеєв, Кисіль.



Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Луїфер, Шастал, Макуана, Мустафаєв, Лєднєв, Борел, Смоляков, Майсурадзе, Матич.



Гра Чорноморець — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.