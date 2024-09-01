Черкаський колектив проводить активну трансферну кампанію.
Осама Халайла, фото ФК ЛНЗ
01 вересня 2024, 08:45
Під завісу цьогорічного літнього трансферного вікна відбулось чимало різноманітних переходів футболістів, кілька з яких стосувались і України.
Так, черкаський ЛНЗ учергове вийшов на ринок у пошуках якісного підсилення кадрової обойми.
Цього разу — до ланку нападу.
Ізраїльський нападник азербайджанської Габали Осама Халайла перейшов до "бузкових" у якості вільного агента.
На рахунку 26-річного виконавця в минулому сезоні було 10 голів та сім гольових передач у 40 матчах, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром своєї команди за той період.
Контракт розраховано до 2025 року.