Україна

Черкаський колектив проводить активну трансферну кампанію.

Під завісу цьогорічного літнього трансферного вікна відбулось чимало різноманітних переходів футболістів, кілька з яких стосувались і України.

Так, черкаський ЛНЗ учергове вийшов на ринок у пошуках якісного підсилення кадрової обойми.

Цього разу — до ланку нападу.

Ізраїльський нападник азербайджанської Габали Осама Халайла перейшов до "бузкових" у якості вільного агента.

На рахунку 26-річного виконавця в минулому сезоні було 10 голів та сім гольових передач у 40 матчах, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром своєї команди за той період.

Контракт розраховано до 2025 року.