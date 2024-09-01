Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та київський Лівий берег.
Віталій Дахновський, фото НК Верес
01 вересня 2024, 11:54
Рівненський Верес та київський Лівий берег відкриватимуть програму неділі в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Олег Шандрук, після перемоги над ковалівським Колос (1:0), залучив до стартового складу Кожухаря в рамці воріт, тоді як Дахновський з'явиться ліворуч в атаці.
Віталій Первак, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин Семенова, Шаповала та Дударенка до лінії оборони, а Микола Когут гратиме ліворуч в атаці.
Верес: Кожухар — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Куція, Яго — Шарай, Степанюк, Дахновський — Гайдучик.
Запасні: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Протасевич, Сміян, Кучеров, Кльоц, Луан, Мрвальєвич, Годя, Баран.
Лівий берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко — Дедух, Банада — Синиця, Співаков, М. Когут — Сухоручко.
Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Якимів, Сіднней, Косовський, Галас, Войцеховський, Непейпієв, Литовченко, Приходько.
Гра Верес — Лівий берег почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.