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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та київський Лівий берег.

Рівненський Верес та київський Лівий берег відкриватимуть програму неділі в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після перемоги над ковалівським Колос (1:0), залучив до стартового складу Кожухаря в рамці воріт, тоді як Дахновський з'явиться ліворуч в атаці.

Віталій Первак, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин Семенова, Шаповала та Дударенка до лінії оборони, а Микола Когут гратиме ліворуч в атаці.

Верес: Кожухар — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Куція, Яго — Шарай, Степанюк, Дахновський — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Протасевич, Сміян, Кучеров, Кльоц, Луан, Мрвальєвич, Годя, Баран.



Лівий берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко — Дедух, Банада — Синиця, Співаков, М. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Якимів, Сіднней, Косовський, Галас, Войцеховський, Непейпієв, Литовченко, Приходько.



Гра Верес — Лівий берег почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.