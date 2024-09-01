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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та черкаський ЛНЗ.

Київське Динамо та черкаський ЛНЗ зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після нічиєї проти австрійського РБ Зальцбург, залучив до стартового складу Біловара в центрі оборони, тоді як Рубчинський гратиме в центрі поля.

Андрес Карраско, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (2:1), відрядив Момо до пари форвардів.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Рубчинський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Себальйос, Буяльський, Брагару, Михайленко.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Дайко, Муравський, Г. Пасіч — Яшарі, Тілль, Нонікашвілі — Молло, Момо.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумець, Ангелов, Олійник, Топалов, Авагімян, Халайла.



Гра Динамо Київ — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.