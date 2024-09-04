Україна

Те, на що багато хто очікував, нарешті сталось.

Панамський нападник Едуардо Герреро вже не перший рік вражає своїми здібностями українських уболівальників, відколи перейшов до луганської Зорі взимку минулого року з ізраїльського Маккабі Тель-Авів на правах оренди.

Пізніше "мужики" таки погодили повноцінний трансфер 24-річного виконавця, який станом на зараз забив у їхньому складі 19 голів та віддав дев’ять гольових передач за 48 матчів.

Із такими показниками відкрита дорога до провідних команд нашого чемпіонату, тож зрештою переможний м’яч у ворота Чорноморця в другому турі (1:0) став для Герреро останнім у футболці Зорі в цьому сезоні.

Решту кампанії Едуардо проведе вже в якості футболіста київського Динамо, про що ексклюзивно стало відомо Football.ua.

Домовленість про оренду поміж клубами вже узгоджено й найближчим часом контракт із панамцем буде підписано.