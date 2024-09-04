Україна

Форвард Зорі перейшов до табору "біло-синіх".

Динамо Київ на своєму офіційному сайті оголосило про підписання нападника Едуардо Герреро, права на якого раніше належали луганській Зорі.

Як і повідомляв ексклюзивно Football.ua, 24-річний панамський форвард перейшов до команди Олександра Шовковського на постійній основі, підписавши контракт до літа 2029 року.

Герреро виступатиме за Динамо під 39-им номером.

Нагадаємо, що Едуардо Герреро виступав за Зорю починаючи з зими 2023 року.

З того моменту він зіграв за "мужиків" 48 матчів, в яких він забив 19 голів та віддав 9 асистів. Портал Tranfermarkt оцінює трансфер у 2,5 млн євро.