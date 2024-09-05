Україна

Португалець повісив бутси на цвях у 38 років.

Колишній опорний півзахисник національної збірної Португалії Мігел Велозу, який відомий в Україні за виступами у київському Динамо, оголосив про завершення своєї професійної кар'єри гравця у 38 років.

Протягом своєї клубної кар'єри Мігел виступав за лісабонський Спортінг, Динамо Київ, Дженоа, Верону та Пізу.

Повісивши бутси на цвях, Велозу продовжить бути у футболі, оскільки працюватиме у тренерському штабі Філіппо Індзагі, який очолює Пізу з італійської Серії Б.



Нагадаємо, що Мігел Велозу виступав за київське Динамо у період з 2012 по 2016 рік, маючи в своєму активі 14 голів та 13 результативних передач у 127 проведений матчах.