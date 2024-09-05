Гравець не закріпився в складі донеччан із першої спроби.
Став Лемкін, maccabi-tlv.co.il
05 вересня 2024, 07:45
Ізраїльський центральний захисник Став Лемкін перейшов до складу донецького Шахтаря влітку минулого року на тлі успішного виступу молодіжної збірної віком до 21 року його країни на чемпіонаті Європи-2023.
Проте в Україні заграти 21-річному виконавцю так і не вдалось.
За минулий сезон на рахунку Лемкіна опинилось усього 246 хвилин у п’яти матчах.
У підсумку, "гірники" вирішили, що футболісту час отримувати ігрову практику деінде й відправили його на батьківщину виступати на правах річної оренди за місцевий Маккабі Тель-Авів.
Нагадаємо, що Лемкін також устиг дебютувати на національну збірну Ізраїля та провів за неї три матчі вже в якості гравця Шахтаря.