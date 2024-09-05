Україна

Гравець не закріпився в складі донеччан із першої спроби.

Ізраїльський центральний захисник Став Лемкін перейшов до складу донецького Шахтаря влітку минулого року на тлі успішного виступу молодіжної збірної віком до 21 року його країни на чемпіонаті Європи-2023.

Проте в Україні заграти 21-річному виконавцю так і не вдалось.

За минулий сезон на рахунку Лемкіна опинилось усього 246 хвилин у п’яти матчах.

У підсумку, "гірники" вирішили, що футболісту час отримувати ігрову практику деінде й відправили його на батьківщину виступати на правах річної оренди за місцевий Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, що Лемкін також устиг дебютувати на національну збірну Ізраїля та провів за неї три матчі вже в якості гравця Шахтаря.