Український фахівець намагатиметься витягнути "пивоварів" з кризи.
Шищенко, obolon
05 вересня 2024, 11:42
Колишній керманич житомирського Полісся Сергій Шищенко став головним тренером київської Оболоні. Про це повідомляє офіційний сайт "пивоварів".
Зазначається, що з 48-річним фахівцем підписано контракт на три роки.
Минулого сезону Щищенко виконував обов'язки головного тренера Полісся та зумів вивести команду у кваліфікацію Ліги конференцій, посівши підсумкове п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ сезону-2023/24.
Наразі Оболонь посідає останнє місце в УПЛ, набравши один пункт у п'яти матчах чемпіонату.