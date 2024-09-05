Україна

Український фахівець намагатиметься витягнути "пивоварів" з кризи.

Колишній керманич житомирського Полісся Сергій Шищенко став головним тренером київської Оболоні. Про це повідомляє офіційний сайт "пивоварів".

Зазначається, що з 48-річним фахівцем підписано контракт на три роки.

Минулого сезону Щищенко виконував обов'язки головного тренера Полісся та зумів вивести команду у кваліфікацію Ліги конференцій, посівши підсумкове п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ сезону-2023/24.

Наразі Оболонь посідає останнє місце в УПЛ, набравши один пункт у п'яти матчах чемпіонату.