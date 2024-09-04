Україна

Перша тренерська відставка цього сезону чемпіонату України.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Валерія Іващенка.

Угода з 43-річним українським фахівцем була розірвана після незадовільних результатів "пивоварів" на старті нового сезону.

Іващенко працював у структурі Оболоні з 2014 року. Під його керівництвом команда провела 119 матчів, з яких було 43 перемоги, 30 нічиїх та 46 поразок.

Позаминулого сезону Оболонь разом з Іващенком пробилася до УПЛ — вперше у своїй оновленій історії. Минулого сезону "пивовари" посіли 14 місце, після чого зберегли прописку в еліті через перехідні матчі.

Після п'яти турів нового сезону Оболонь набрала одне очко та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.