Україна

Цікава історія від молодого воротаря.

Воротар донецького Шахтаря та молодіжної збірної України Кіріл Фесюн висловився про головного тренера полтавської Ворскли Сергія Долганського.

"Сергій Миколайович топ-людина тому, що він перш за все дуже приємний у спілкуванні. До нього завжди можна звернутися за допомогою, порадою.

Також він дуже ерудована людина, яка мені допомогла в плані футбольного мислення. У нього багато тренувань заточене на розуміння гри. Крім того він завжди робив упор на аналізі кожного тренування та матчу. Ще Сергій Миколайович дуже сильний психолог.

Долганський допоміг мені не тільки у футболі, а й за межами футбольного поля. Розповім вам одну історію з життя. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він мені зателефонував, поцікавився, як мої справи, родина. Хоча тоді я вже не виступав у складі Ворскли, а грав за іншу команду. Я сказав, що наразі, разом з родиною знаходжуся на західній Україні. Жити на той момент нам не було де, перший час ми знаходилися у лагері для переселенців. Сергій Миколайович відразу запропонував нам свою поміч. Він надав свій будинок у Закарпатський області у вільне користування. Ми там досить тривалий час жили. Ось чому Долганський є топ-людиною", - сказав Фесюн в інтерв'ю журналісту Football.ua Владиславу Жирякову.

Нагадаємо, раніше Сергій Долганський був тренером воротарів полтавської Ворскли.

З повною версією інтерв'ю ви можете ознайомитися за цим посиланням.