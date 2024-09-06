Україна

Двоє африканських гравців поповнили склад одеситів.

Центральний захисник Мозес Жаржу і голкіпер Чижиоке Аніагбосо підписали контракти з Чорноморцем, передає офіційний Telegram-канал клубу УПЛ.

Угоди з 20-річними гамбійцем і нігерійцем розраховані на два роки. За даними transfermarkt, Полісся гравці залишили на правах вільних агентів.

Протягом майже чотирьох місяців 2024 року Жаржу та Аніагбосо виступали за Звягель на правах оренди.

Нагадаємо, нещодавно Чорноморець орендував чергового гравця Шахтаря.