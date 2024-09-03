Україна

Для "моряків" це вже сьомий представник "гірників" у команді.

Чорноморець у своєму Telegram-каналі оголосив про підписання контракту з захисником Лукою Лацабідзе.

Угода з 20-річним грузином розрахована до кінця сезону. У складі "моряків" він виступатиме під 34 номером.

Зазначимо, що це вже сьомий представник донецької команди у складі одеситів.

Також додамо, що Лука ще не виступав в основній команді Шахтаря — він перебрався до табору "гірників" із Динамо Тбілісі.

Після п'яти турів Чорноморець набрав три очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.