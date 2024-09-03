Для "моряків" це вже сьомий представник "гірників" у команді.
Лука Лацабідзе, ФК Чорноморець
03 вересня 2024, 20:56
Чорноморець у своєму Telegram-каналі оголосив про підписання контракту з захисником Лукою Лацабідзе.
Угода з 20-річним грузином розрахована до кінця сезону. У складі "моряків" він виступатиме під 34 номером.
Зазначимо, що це вже сьомий представник донецької команди у складі одеситів.
Також додамо, що Лука ще не виступав в основній команді Шахтаря — він перебрався до табору "гірників" із Динамо Тбілісі.
Після п'яти турів Чорноморець набрав три очки та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.