Україна

Клуб із Полтави за крок до групового етапу турніру.

У рамках фіналу міні-турніру першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Ворскла зустрілася з Ференцварошем у Будапешті.

Звитягу полтавському колективу принесли гол Катерини Корсун у першому таймі та результативний удар Роксолани Кравчук у компенсований до другої половині зустрічі час.

Жеребкування другого раунду відбору відбудеться в понеділок, 9 вересня.

Ворскла — Ференцварош 2:0

Голи: Корсун, 29, Кравчук, 90+4

Ворскла: Самсон — Подольська, Корсун, Котик, Шайнюк — Давиденко (Войт, 90+4), Левицька (Кумеда, 65) — Котяш (Осіпян, 74), Калініна, Радіонова — Кравчук

Попередження: Давиденко, Кравчук, Осіпян, Шайнюк, Калініна — Кубассова, Деметер, Отт, Макфарленд

Вилучення: Кубассова, 67 (друге попередження)