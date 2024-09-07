Клуб із Полтави за крок до групового етапу турніру.
Фото Ворскла
07 вересня 2024, 19:35
У рамках фіналу міні-турніру першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Ворскла зустрілася з Ференцварошем у Будапешті.
Звитягу полтавському колективу принесли гол Катерини Корсун у першому таймі та результативний удар Роксолани Кравчук у компенсований до другої половині зустрічі час.
Жеребкування другого раунду відбору відбудеться в понеділок, 9 вересня.
Ворскла — Ференцварош 2:0
Голи: Корсун, 29, Кравчук, 90+4
Ворскла: Самсон — Подольська, Корсун, Котик, Шайнюк — Давиденко (Войт, 90+4), Левицька (Кумеда, 65) — Котяш (Осіпян, 74), Калініна, Радіонова — Кравчук
Попередження: Давиденко, Кравчук, Осіпян, Шайнюк, Калініна — Кубассова, Деметер, Отт, Макфарленд
Вилучення: Кубассова, 67 (друге попередження)