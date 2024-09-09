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Керманич Лівого Берега прокоментував підготовку до Кривбасу.

Після завершення вересневої міжнародної павзи, київський Лівий Берег проведе домашній матч проти криворізького Кривбасу.

Головний тренер "лелек" Віталій Первак розповів, як команда готується до гри в умовах відсутності офіційних матчів.

"Провели спаринг проти серйозного суперника з УПЛ, проти Колоса. Дали можливість зіграти всім футболістам, які отримували мало ігрової практики.

Важливо, що обійшлося без травм. Готуємося до майбутніх матчів. Акцент у матчі з Колосом був зроблений на ігрову практику футболістів.

До Кривбасу готуватимемось у звичайному режимі. Деякі футболісти відновлюються, а інші в бойовій готовності. Нам вдалось підписати Богдана Кобзаря. Сподіваюсь, цей гравець підсилить нашу команду.

Проти таких суперників, як Кривбас, не треба додатково налаштовувати гравців. Від двох поспіль перемог у команді немає ейфорії. Рухаємось згідно із планом", — заявив український фахівець.

Матч Лівий Берег — Кривбас відбудеться 15 вересня, о 15:30.