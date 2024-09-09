Керманич Лівого Берега прокоментував підготовку до Кривбасу.
Віталій Первак, фото ФК Лівий Берег
09 вересня 2024, 11:22
Після завершення вересневої міжнародної павзи, київський Лівий Берег проведе домашній матч проти криворізького Кривбасу.
Головний тренер "лелек" Віталій Первак розповів, як команда готується до гри в умовах відсутності офіційних матчів.
"Провели спаринг проти серйозного суперника з УПЛ, проти Колоса. Дали можливість зіграти всім футболістам, які отримували мало ігрової практики.
Важливо, що обійшлося без травм. Готуємося до майбутніх матчів. Акцент у матчі з Колосом був зроблений на ігрову практику футболістів.
До Кривбасу готуватимемось у звичайному режимі. Деякі футболісти відновлюються, а інші в бойовій готовності. Нам вдалось підписати Богдана Кобзаря. Сподіваюсь, цей гравець підсилить нашу команду.
Проти таких суперників, як Кривбас, не треба додатково налаштовувати гравців. Від двох поспіль перемог у команді немає ейфорії. Рухаємось згідно із планом", — заявив український фахівець.
Матч Лівий Берег — Кривбас відбудеться 15 вересня, о 15:30.