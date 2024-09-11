Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі шостого туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч між луганською Зорею та київським Динамо обслуговуватиме Роман Блавацький, а за систему ВАР відповідатиме Дмитро Панчишин.

Поєдинок між донецьким Шахтарем та львівськими Карпатами довірили Андрію Коваленку, якому із системою ВАР допоможе Володимир Новохатній.

УПЛ. 6 тур

13 вересня, п’ятниця

18:00. Оболонь – Олександрія. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ), VAR – Олександр Каленов (Хмельницький).

14 вересня, субота

13:00. Чорноморець – Інгулець. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), VAR – Клим Заброда (Суми).

15:30. Зоря – Динамо. Київ, Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

18:00. Шахтар – Карпати. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

15 вересня, неділя

13:00. Ворскла – Рух. Арбітр – Микола Балакін (Київська область), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

15:30. Лівий берег – Кривбас. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон), VAR – Денис Шурман (Київська область).

18:00. Полісся – Верес. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

16 вересня, понеділок

18:00. Колос – ЛНЗ. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), VAR – Олександр Шандор (Львів).

Після чотирьох матчів в УПЛ лідирує Олександрія, яка набрала 12 очок. Друге місце у Полісся – 10 балів, а трійку найкращих замикає Рух – дев'ять балів. У Шахтаря п'ять ігор та дев'ять очок, а у Динамо – три матчі та дев'ять балів.