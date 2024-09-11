Україна

Виконавця підтримали майже 40% уболівальників.

У Шахтарі оголосили, хто став найкращим гравцем клубу за підсумками серпня.

Офіційний сайт "гірників" передає, що 39% голосів уболівальників (взяли участь понад 7 тисяч) опитуваннях у соціальних мережах набрав центральний захисник Микола Матвієнко.

Таким чином, 28-річний українець випередив голкіпера Дмитра Різника, а також нападників Данила Сікана та Педріньйо.

Зазначимо, що в серпні Матвієнко в якості капітана взяв участь у 3 матчах (243 хвилини) Шахтаря. Своїм дублем захисник допоміг донеччанам розгромити Ворсклу на виїзді з рахунком 5:0 (1-й тур УПЛ).