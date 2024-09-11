Україна

Український плеймейкер не захотів їхати до Туреччини, а інших пропозицій "біло-сині" не отримували.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс відповів на питання щодо майбутнього атакуючого півзахисника своєї команди та збірної України Миколи Шапаренка.

Як зазначив функціонер, щодо 25-річного українця йому надходила пропозиція тільки від турецького Бешикташа.

"Я, як президент клубу, пошуткував, що Шапаренко коштує 300 мільйонів, тому що хтось з донецького Шахтаря сказав, що Судаков коштує 150 мільйонів. Але ні один, ні інший не коштує таких грошей.

Усі розумні люди розуміють, що я пожартував, а диванні журналісти писали, що 300 мільйонів коштує один, а 150 мільйонів інший. Але я пожартував, можливо недоречно.

Так, у всіх є певна ціна. По Шапаренку можу сказати, що була пропозиція з Бешикташа. Мені зателефонував президент Бешикташа і запитав, чи готовий я продати Шапаренка.

Перш за все, я запитав у Шапаренка і він мені сказав, що до Туреччини їхати не хоче. Все, більше пропозицій по Шапаренку не було. Якщо Шапаренко бачить себе в одному з ТОП-5 чемпіонатів, то він повинен прогресувати і розібратися", — заявив Ігор Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу FootballHub.

У поточному сезоні Микола Шапаренко провів за Динамо Київ вісім матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює українського плеймейкера, чий контракт із "біло-синіми" спливає влітку 2025 року, у 9 мільйонів євро.