Україна

Команда Руслана Ротаня схибила в протистоянні проти останньої команди чемпіонату.

Перша міжнародна перерва в цьому сезоні добігла свого завершення, тож настав час повертатись до буденності української Прем’єр-ліги, де вже було подолано позначку в п’ять зіграних турів. А отже, у команд було трохи менше двох тижнів для того, аби робити перші організаційні висновки, і для декого вони призвели до не найбільш приємних наслідків.

Ідеться про Валерія Іващенка, який донедавна очолював київську Оболонь, але чотири поразки поспіль на старті кампанії йому не пробачили, тож у осінню частину сезону "пивовари" по-справжньому вже заходили з новим головним тренером — Сергієм Шищенком, якого українські фанати могли знати за досвідом роботи на чолі житомирського Полісся наприкінці минулої кампанії.

Починати свою роботу новий керманич Оболоні мав із дуже непростого виклику — у гості до останньої команди чемпіонату приїхала перша, Олександрія, яка взагалі жодного очка не втрачала до цього дня від початку сезону. Проте на колектив Руслана Ротаня на Оболонь-Арені очікував фірмовий пресинг від господарів поля й звична велика кількість боротьби, що за тижні без Іващенка точно нікуди не поділись.

І вийшло в підсумку так, що в першому таймі "поліграфів" таки вдалось зв’язати в плані атаки й забити вони не змогли. Хоча моменти були, як, наприклад, удар Філіппова в ліву стійку вже ближче до перерви. Однак "пивовари" до цього мали ледь не кращі нагоди за суперників, аби відкрити рахунок — Тарануха, Приймак та Суханов турбували Єрмакова, але він постійно відводив м’яч від власних воріт на самій лінії.

Утім, для Оболоні не обійшлось без пригод у цій першій половині — Тарануха ще на 12 хвилині налетів на лікоть Беззери з боротьби проти іншого захисника й розбив ніс, після чого кровотечу йому зупинили аж десь перед перервою. Якщо зупинили взагалі, бо гравець залишив навіть межі технічної зони, і, очевидно, гру не продовжував. Без нього в киян не все так потужно виглядало в атаці.

У другому ж таймі ми побачили не дуже приємні тенденції зразка минулого сезону для Олександрії. Команда Ротаня знову зіграла без воріт в атаці. Жодного удару в площину за гру від команди, яка до цього забивала в кожній грі нового розіграшу чемпіонату — несерйозно. Оболонь натомість на морально-вольових чіплялась за нічию, утрачала бійців за підсумком боротьби, але таки вистояла. Нехай і таким футбол глядача точно не привабиш пізнього вечора п’ятниці. Та й будь-якого іншого дня тижня також.

У наступному турі київська Оболонь гратиме в гостях у донецького Шахтаря, тоді як Олександрія прийматиме київський Лівий берег.Оболонь — Олександрія 0:0Федорівський — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук (Мороз, 72) — Мединський, Слободян (Груша, 54), Черненко, Суханов (Блізніченко, 54) — Тарануха (Теслюк, 13, Бичек, 54).Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Погорілий, 62), Калюжний, Шостак (Джевані, 46) — Беззера (Бєляєв, 89), Філіппов (Козак, 62), Шулянський (Мишньов, 46).Попередження: Вітенчук, Мединський — Філіппов, Мартинюк