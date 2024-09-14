Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 14 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Шахтарем та Карпатами, яке пройде у Львові.

ШАХТАР — КАРПАТИ

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 18:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Дуже цікавий і, головне, принциповий матч. Шахтар ще 10 років тому, після захоплення терористами Донецька, перебрався грати на “Арену Львів”, але незабаром поїхав грати до Харкова. “Гірників” не прийняла – або, принаймні, прийняла не дуже тепло – львівська публіка, і згасання Металіста дало зручний привід освоювати комфортніший майданчик.

Потім глядачі на трибунах у принципі стали музейною рідкістю, і Шахтар без проблем навіть у Києві грав. Але зараз, коли Карпати знову грають у вищій лізі, гострота протистояння повертається. Львів має велику аудиторію вболівальників, і обидві команди за неї змагаються. Звісно, ​​Шахтар – вже давно бренд європейського рівня, але Карпати – це канонічне “своє, рідне”.

Шахтар як ніколи близький до того, щоб у такому своєрідному львівському дербі подарувати бали Карпатам. Команда дуже, дуже слабко розпочала сезон: від неї легко відбиваються, її карають на контратаках, їй забивають після стандартів. Можна було б сказати “У Пушича було два тижні, щоб виправити ситуацію”, але... Хто з цього Шахтаря взагалі не їздив до збірної? :) Траоре, і той літав на інший континент, щоб оформити дубль у ворота збірної Малаві.

Насправді працювати Пушичу все одно було з ким. Франьїч провалює початок етапу в Шахтарі, але взагалі це досвідчений і при цьому і близько не старий (24 роки) опорник, на якого покладалися великі надії. Степаненко, по-перше, в принципі змушує думати про заміну себе, формою та віком, а по-друге, лише повернувся зі збірної.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря пропонується коефіцієнт 1.29, тоді як потенційний успіх Карпат оцінюється показником 12.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.70.

У будь-якому разі опорна зона виглядає проблемою “гірників” – й тому стиль гри Карпат особливо небезпечний. Лупашко зміг швидко поставити новій команді найактивніший пресинг, який приніс проблеми тому ж Динамо – а Кривбас львів'яни просто знищили, з рахунком 3:0. Але тут є одне “але”: Лупашко працює у Львові кілька місяців, і поки команда не відповідає його вимогам щодо інтенсивності, регулярно втрачаючи очки наприкінці матчів. Тренер, який рідко буває, публічно це визнав і змусив команду готуватися до Шахтаря ще в понеділок, 2 вересня.

Що ж, побачимо, до чого приведе така ретельна підготовка. На виїзді у Шахтаря Карпати за всю історію незалежності не перемагали жодного разу: 4 нічиї та 27 поразок у 31 матчі. Але ж сьогодні Карпати і гратимуть не на виїзді, а в самому рідному Львові. Там бувало дуже різне: Шахтар, наприклад, зовсім молодого Богдана Шуста підписав після того, як Карпати, будучи командою першої ліги, вибили його з Кубка.

Зараз Шуст повернувся у Карпати:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Шахтар може здобути 680-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 380-ту на своєму полі.

Безнічийна серія Шахтаря на своєму полі триває в Чемпіонатах 10 ігор: 9 перемог та поразка.

Гольова серія Карпат триває в УПЛ 4 гри — 6 голів.

Шахтар може провести 130-й безгольовий матч в Чемпіонатах.

30-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах може забити Данило Сікан, 20-й — Лассіна Траоре (обидва — Шахтар).

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Зубков, 15-й — Микола Матвієнко, Дмитро Криськів, 10-й — Єгор Назарина (усі — Шахтар), Амбросій Чачуа (Карпати).

Орест Кузик (Карпати) може забити 20-й гол на клубному рівні.

Шахтар при Маріно Пушичу може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

Повернення Шахтаря на стадіон Арена Львів.

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