Сьогодні, 13-го вересня, відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, під час якого було ухвалено ряд рішень. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виконком ухвалив рішення про зміни регламенту проведення матчів української першості:

1. Затвердити зміни до Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2024/2025, а саме — п. 10.6 ч. 10 ст. 5 у наступній редакції:

10.6 У разі зняття команди зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону діють наступні положення:

10.6.1. Право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла в матчах плей-оф;

10.6.2. Якщо команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ, перемогла в матчах плей-оф, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 14-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла в матчах плей-оф;

10.6.3. Якщо в матчах плей-оф перемогли команди, що посіли 13-те та 14-те місця в підсумковій турнірній таблиці УПЛ, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плей-оф за вихід до УПЛ. Якщо команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плей-оф за вихід до УПЛ, не має можливості брати участь у змаганнях УПЛ, то право участі отримує команда, що посіла четверте місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плей-оф за вихід до УПЛ.

2. Затвердити зміни до Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2024/2025, а саме — додати п. 10.7 та п. 10.8 ч. 10 ст. 5 у наступній редакції:

10.7. У разі зняття двох команд зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону право участі у змаганнях УПЛ матимуть команди, які програли в матчах плей-оф за вихід до УПЛ;

10.8. У разі виникнення не передбачених цим регламентом обставин рішення про склад учасників УПЛ ухвалює Виконавчий комітет УАФ.