Цікаві зміни в українському футболі.
Виконком УАФ, УАФ
13 вересня 2024, 22:46
Сьогодні, 13-го вересня, відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, під час якого було ухвалено ряд рішень. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Виконком ухвалив рішення про зміни регламенту проведення матчів української першості:
1. Затвердити зміни до Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2024/2025, а саме — п. 10.6 ч. 10 ст. 5 у наступній редакції:
10.6 У разі зняття команди зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону діють наступні положення:
10.6.1. Право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла в матчах плей-оф;
10.6.2. Якщо команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ, перемогла в матчах плей-оф, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 14-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла в матчах плей-оф;
10.6.3. Якщо в матчах плей-оф перемогли команди, що посіли 13-те та 14-те місця в підсумковій турнірній таблиці УПЛ, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плей-оф за вихід до УПЛ. Якщо команда, що посіла третє місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плей-оф за вихід до УПЛ, не має можливості брати участь у змаганнях УПЛ, то право участі отримує команда, що посіла четверте місце у змаганнях першої ліги ПФЛ та програла в матчах плей-оф за вихід до УПЛ.
2. Затвердити зміни до Регламенту Чемпіонату України з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2024/2025, а саме — додати п. 10.7 та п. 10.8 ч. 10 ст. 5 у наступній редакції:
10.7. У разі зняття двох команд зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону право участі у змаганнях УПЛ матимуть команди, які програли в матчах плей-оф за вихід до УПЛ;
10.8. У разі виникнення не передбачених цим регламентом обставин рішення про склад учасників УПЛ ухвалює Виконавчий комітет УАФ.
Асистент головного тренера вишгородського Диназа Олександр Головко став членом Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу.
"Виконком УАФ припинив повноваження (відкликав) члена Комітету національних збірних команд УАФ Володимира Ковянова. Членом Комітету національних збірних команд УАФ було обрано Олександра Головка", — йдеться у заяві УАФ.
Також повідомляється, що було призупинено повноваження голови КДК УАФ Віталія Наума.
"Виконком призупинив повноваження голови Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ Віталія Наума на підставі особистої заяви. Тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ було призначено заступницю голови Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ Оксану Залізко — на строк до наступного Конгресу УАФ.
Також виконком УАФ заслухав звіт незалежного аудиту. Інформація взята в опрацювання до остаточної фіналізації", – йдеться в заяві Української асоціації футболу на офіційному сайті організації.