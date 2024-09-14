Завершилася 933 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна провела з росією ще один обмін полоненими. Додому повернулися ще 49 українок та українців.

🔸 Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік. Пріоритетами будуть оборона та безпека держави. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

🔸 США не змінили політику щодо далекобійних ракет для України. У Білому домі кажуть, що серйозно сприйняли заяви путіна щодо цього.

🔸 Виконувачем обов'язків голови правління "Укренерго" став Олексій Брехт. Він був заступником нещодавно звільненого Володимира Кудрицького.

🔸 Кулеба нібито "дратував" Єрмака, який прагнув більшого контролю над МЗС. Через це Кулеба втратив посаду — пише Politico.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 115 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському та  Покровському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 73 КАБ), використав для ураження 567 дронів-камікадзе. Здійснив більше 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували неподалік Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців. Два бойових зіткнення триває. 

За попередніми підрахунками, на даний час втрати агресора за сьогодні складають 72 військовослужбовця вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину, 25 БпЛА та автомобіль, пошкоджено дві артсистеми, два автомобіля та бойову броньовану машину.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Атаки противника відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 22 рази в районах Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Досі точиться шість боєзіткнень, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку окупанти три рази впродовж дня намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру та Андріївки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку мали місце шість атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. П’ять атак відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Ворог 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, та Гродівка 16 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників.  Три атаки тривають в районах населених пунктів Селідове, Михайлвка та Новогродівка.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 200 окупантів, 80 з них — безповоротно. Знищено два міномета та сім автомобілів окупантів, також пошкоджено артсистему, дві бойових броньованих машини та чотири автомобіля.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 35 разів атакував наші позиції поблизу Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність проявляв у районі Костянтинівки та Українська. На даний час українські воїни відбили 30 атак, п’ять боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивали сім атак противника, поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви – п’ять атак відбито, ще дві триває. 

На Придніпровському напрямку противник провів п’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів.

На решті напрямків суттєвих змін не відбулося.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. 

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Перш за все вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. На різних напрямках. Також наші спеціальні служби, які протидіють диверсантам, колаборантам. Завдяки саме такій роботі представники України, наша команда щодо обмінів може звільняти наших людей з російського полону. 

Сьогодні черговий обмін. Ще 49 українців і українок вдома. Серед них і військові, і цивільні. Воїни Збройних Сил, прикордонники, Національна гвардія, зокрема захисники й захисниці «Азовсталі», також двоє поліцейських. 

Серед цивільних наших людей Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в Криму, коли вона їхала до хворого батька. Повернуто і Героя України, військового медика Віктора Івчука.

Дякую всій нашій команді, яка займається обмінами. Всім, хто задіяний і чия робота все це забезпечує: Збройним Силам, ГУР, СБУ, керівнику Офісу, омбудсмену. Дякую! Загалом вдалося повернути з полону вже 3569 українців і українок".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!