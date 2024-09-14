Україна

Гравець поділився емоціями від важливої події в кар’єрі.

Молдовський воротар рівненського Вересу Андрій Кожухар під час вересневої міжнародної павзи не тільки отримав виклик до своєї національної збірної, а й дебютував у її складі.

Дебютував успішно — Молдова в товариському матчі переграла Сан-Маріно (1:0), тоді як зустріч проти Мальти в першому турі Ліги націй УЄФА представник УПЛ провів у запасі.

Після повернення до складу "червоно-чорних", Кожухар прокоментував цю важливу подію в його спортивній частині життя.

"Я народився в Молдові. Прожив там тринадцять років. Тому, коли виник такий варіант, для мене було за честь прийняти цей виклик і представляти цю країну на міжнародній арені.

Враження від дебюту у складі національної команди Молдови лише позитивні. Зіграти за збірну країни, де я народився — було мрією. І ця мрія здійснилась. Хоча й поки в товариській грі. Був дуже щасливим. Дякую тренерському штабу збірної Молдови, Федерації футболу — що звернули увагу на мене і повірили в мене.

Тепер повертаюсь до клубного футболу. Попереду гра чемпіонату УПЛ проти Полісся. У нас вийшов не зовсім вдалий старт сезону. Але все в наших руках. Потрібно виправляти ситуацію і здобувати більше залікових балів", — заявив молдовський виконавець.

Наступний матч рівненський Верес проведе в гостях у житомирського Полісся 15 серпня, о 18:00.