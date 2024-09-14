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Півзахисник Лівого Берега прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.

Український опорний півзахисник Клім Приходько влітку цього року перейшов із криворізького Кривбасу до київського Лівого Берегу на правах вільного агента.

24-річний виконавець уже встиг дебютувати в складі "лелек", провівши 25 хвилин у матчі проти рівненського Вересу (3:1), забивши гол та віддавши гольовий пас.

Однак наступний матч для Приходька матиме принципове значення, бо Лівий Берег прийматиме його колишній клуб — Кривбас.

Напередодні протистояння Клім прокоментував настрій команди перед цією грою.

"Усе добре, готуємось до наступної гри. Уже не згадую про цей гол, адже попереду ще дуже багато роботи. Рухаємось від матчу до матчу.

Не замислювався над цим питанням. Важливо, що нам удалось продемонструвати характер. Безумовно, без везіння нікуди, але головне, що команда не опустила руки і перевернула все з ніг на голову. У Лівого Берега є характер, і це дуже важливо.

Як провів ці вихідні? Відпочивав удома, пив чай та насолоджувався вільними днями. Проте, про спортивний режим не забував.

Безумовно, хочеться проявити себе з найкращого боку в грі проти Кривбасу й довести, що я гідний грати на найвищому рівні. Давно не бачив батька, тому хочу з ним зустрітися нарешті. Якщо заб’ю, то поки не знаю, чи святкуватиму.

У Лівому Березі хороша атмосфера всередині колективу. Із комунікацією немає проблем. Усі хлопці веселі та щирі. Є з ким добре провести час.

Мені подобається той футбол, у який ми граємо. У Лівому Березі кваліфікований тренерський штаб. Бігової роботи, звісно, забагато, тоді як я більше люблю працювати з м’ячем. Проте, головне, щоб це приносило результат.

Поки не можу говорити про слабкі та сильні сторони Кривбасу. Думаю, що ми все побачимо на футбольному полі.

У мене в Кривбасі залишилось багато друзів, із якими майже щоденно спілкуємось. Проте, ми всі професіонали і на футбольному полі дружби точно не буде. Перед грою хотів у них дізнатись якісь секрети, але вони не розповідають.

Запорука успіху — у дисципліні та самовіддачі. Думаю, для нас це буде складна гра, адже Кривбас — один із лідерів в українському футболі. Треба буде викладатися на 120%.

Потрібно налаштовуватись на будь-який розвиток подій, але головне — вірити у власні сили", — заявив український виконавець.

Матч Лівий Берег — Кривбас відбудеться 15 вересня, о 15:30.