Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 14 вересня та розпочнеться о 13:00.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між одеським Чорноморцем та петровським Інгульцем, яке пройде у Одесі.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ІНГУЛЕЦЬ

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 13:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Хтось може сказати, що для більшості вболівальників цей матч є "прохідним", але куди ж тут проходити повз, якщо за останній тиждень саме довкола цієї дуелі й відбувались усі розмови в УПЛ. А якщо бути точнішими, то передчуттям футболу в цій історії мало хто захоплювався, бо самої дуелі банально могло й не відбутись.

Так сталося б, якщо б керівництво петровського Інгульця таки не вдалось би вмовити не робити зайвих непотрібних рухів і забрати свій ультиматум про зняття клубу з чемпіонату куди-подалі в дальню шухляду офісного столу. Утім, ультиматум на ультиматум — такі собі перемовини, але цього разу спрацювало, тож добре, що ніхто нікуди з УПЛ не подівся. Поки що.

А вся справа в оновленій арені в Петровому, яка в своєму попередньому стані помітно не дотягувала до рівня "елітного" дивізіону, тож треба було щось із цим робити, якщо "козаки" хотіли привести великий футбол у рідний населений пункт. І роботи дійсно почались, але за давньою українською традицією вийшла трохи "довгобудова", а почати грати на об’єкті, який ще навіть не ввели в експлуатацію, УАФ не дозволили. І це на організаторів трохи не схоже, бо ми вже три роки дивимось за тим, як, наприклад, на стадіоні рівненського Вересу лише фарбують стільці на двох трибунах і змінюють "штори" обабіч від них.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Олександра Бабича. Так, на перемогу Чорноморця пропонується коефіцієнт 2.65, тоді як потенційний успіх Інгульця оцінюється показником 2.86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.

А оскільки Інгулець чекав на можливість зіграти вдома всі п’ять попередніх матчів, то й розпач був очевидним — доведеться чекати ще два тижні, але хто його знає, у якому насправді стані перебуває будівництво в Петровому. За цей час жодна із сторін навіть не спробувала "зводити" нас на екскурсію на об’єкт. Утім, байдуже, цей матч відбудеться, нехай і в Одесі. Зате, у другому колі в "козаків" буде аж шість матчів поспіль удома — непоганий бонус, якщо команда Василя Кобіна нарешті розіграється.

А виходить у неї це, станом на зараз, не дуже. Інгулець, після повернення до "еліти", не виграв жодної гри, але вже встиг зачепитись за очки в матчах проти Колосу, Полісся та Кривбасу, тож щось у цьому колективі таки є. Турнірів для участі в команди з Петрового стало менше — виліт із Кубку від Пробія з Городенки став неочікуваним болючим ударом для команди з УПЛ.

А от коли Чорноморець вилетів із Кубку від Карпат (0:3), то "моряки" видохнули з полегшенням. Їм ці зайві матчі в поточних умовах точно не потрібні. Хоча Олександр Бабич обіцяв, що ситуація з кадрами має покращитись, і вона дійсно покращилась. Тож, можливо, ми більше не побачимо п’ять гравців на лаві запасних від одеситів у цій кампанії.

Саме через це за результати в нового головного тренера Чорноморця особливо ніхто й не запитував. Важкий старт сезону з матчами проти Кривбасу, Зорі, Лівого Берега та Полісся, а також Колоса — єдиного суперника, якого вдалось обіграти за цей час, і в підсумку балів у "моряків" у підвалинах турнірної таблиці стільки ж, скільки й у Інгульця з його здобутими "на жилах" очках у більшість кількості протистоянь.

І оскільки Чорноморець не зупиняв роботу на ринку, допоки команди відпочивали, то навіть цікаво, який цього разу матиме вигляд стартовий склад від Бабича. У попередній грі проти Полісся (1:4) погано було майже все, тож був час подумати, як уникнути повторення ситуації, бо зараз календар більш-менш комфортний, а от від листопада знову очок у Одесі не прогнозують — будуть шторми.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може здобути 290 перемогу в УПЛ у загалом 400 матчі на своєму полі.

Одесити також можуть зіграти в 100 раз унічию вдома, але не грали з таким результатом уже 18 матчів на будь-якому полі: чотири перемоги та 14 поразок.

Безвиграшна гостьова серія Інгульця продовжується в УПЛ шість ігор: три нічиї та три поразки.

Олександр Бабич біля керма різних клубів може здобути 50-ту перемогу у всіх турнірах.

Василь Кобін на чолі різних клубів може зазнати 20 поразки у всіх турнірах.

Василь Кобін біля керма різних клубів в гостях в УПЛ ще не перемагав — у 18 матчах: вісім нічиїх та десять поразок.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець).

50-й матч в УПЛ може провести Ярослав Богунов (Інгулець).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Чорноморець: Рудько — Бутко, Скиба, Удод, Кайо Гомес — Шпорн, Сігеєв, Габелок — Попов, Хобленко, Петряк.

Інгулець: Паламарчук — Шершень, Вілівальд, Малиш, Сидоренко — П’ятов, Волохатий — Козак, Мисик, Білоцерковець — Богунов

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