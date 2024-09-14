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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Динамо Київ.

Луганська Зоря та київське Динамо зіграють у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після перемоги над київською Оболонню (2:0), використав із перших хвилин Башича в центрі захисту, тоді як Кирюханцев, Хахльов та Дришлюк зіграють у центральній вісі.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), залучив до стартового складу Михайленка та Буяльського в центрі поля.

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Башич, Джордан, Вантух — Кирюханцев, Хахльов, Дришлюк, Мічин — Будківський, Антюх.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Нваезе, Кораблін, Вакула, Жуніньйо, Ндур.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Біловар, Бражко, Вівчаренко — Михайленко, Буяльський, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Брагару.



Гра Зоря — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.