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Чорноморець — Інгулець 1:0
Голи: Пшеничнюк, 90+4

Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе (Габелок, 46), Скиба, Кисіль — Васильєв (Нето, 46), Білошевський, Сігеєв (Пшеничнюк, 78) — Кайо, Попов (Хобленко, 62), Петряк (Янаков, 62).

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Малиш, Мельничук — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий (Резепов, 77), Богунов (Кисленко, 46, Сітало, 89) — Сад (Лісняк, 67), Козак (Мисик, 89).

Попередження: Мельничук.

На 90+3-й хвилині був вилучений Максим Мельничук (Інгулець) (друге попередження). 