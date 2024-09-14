Україна
14 вересня 2024, 15:03
Чорноморець з ударом через себе від Пшеничнюка вирвав перемогу над Інгульцем у компенсований час
"Нічийний" поєдинок раптово завершився вилученням і яскравим голом команди Олександра Бабича.
Чорноморець — Інгулець, фото УПЛ
14 вересня 2024, 15:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Інгулець 1:0
Голи: Пшеничнюк, 90+4
Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе (Габелок, 46), Скиба, Кисіль — Васильєв (Нето, 46), Білошевський, Сігеєв (Пшеничнюк, 78) — Кайо, Попов (Хобленко, 62), Петряк (Янаков, 62).
Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Шершень, Малиш, Мельничук — Білоцерковець, П’ятов, Волохатий (Резепов, 77), Богунов (Кисленко, 46, Сітало, 89) — Сад (Лісняк, 67), Козак (Мисик, 89).
Попередження: Мельничук.
На 90+3-й хвилині був вилучений Максим Мельничук (Інгулець) (друге попередження).