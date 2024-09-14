Україна

"Гірники" сподіваються зібрати кошти на допомогу українцям.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив про бажання провести благодійні товариські матчі з "великою португальською трійкою". Цитує українського функціонера португальське видання Record.

"Шахтар хоче організувати товариські матчі з португальськими топ-клубами. Мова йде про Порту, ​​Бенфіку та Спортінг. У цих іграх ми можемо зібрати гроші, щоб підтримати народ України, захисників нашої країни.

Шахтар підтримує людей, які втратили домівки, солдатів з серйозними пораненнями. Для нас дуже важливо, щоб ці матчі приносили дохід та не давали забувати європейській спільноті про війну в Україні", — сказав Палкін.