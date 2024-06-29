Україна

Сергій Палкін вкотре розповів про проблеми клубу, пов'язані з війною в Україні.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував ситуацію з гравцями, які покинули "гірників" під час війни в Україні.

"ФІФА нас ігнорує. Вона буквально ігнорує наші дзвінки та прохання, зокрема щодо гравців, які пішли після російського вторгнення, як Тете в Ліон або Манор Соломон в Тоттенгем. Вони пішли в оренду і не повернулися, попри контракти, без жодної фінансової компенсації для Шахтаря.

Ми сподіваємося отримати відповідь від суду по справі Ліона протягом місяця. Зрозумійте: Тете був гравцем Шахтаря, у 2022 році він переїхав в Ліон на правах оренди, але його контракт був все ще у нас. І Ліон отримав гроші, відправивши нашого гравця в інший клуб, вважаючи, що Тете тепер був їхнім гравцем, без консультації з нами і, перш за все, отримавши фінансову компенсацію. Тому Ліон отримав гроші від гравця, який не належав їм.

Ми намагалися поговорити з Ліоном, і я кілька разів спілкувався з Джоном Текстором. Але нове керівництво відповідає, кажучи, що ці операції залежали від старого керівництва… не пропонуючи нам нічого. Тому ми відкрили судове провадження. У нас не було цієї проблеми з Реалом, наприклад, щодо Вінісіуса Тобіаса: нам вдалося домовитися з керівництвом Мадрида та Флорентіно Пересом, і ми знайшли спільну мову. З Ліоном цього не було.

ФІФА нам не допомогла. Наші запити залишилися без відповіді, хоча ситуація була ненормальною. ФІФА не цікавиться нами та діє в своїх інтересах, не турбуючись про нашу ситуацію чи наші труднощі. Ми змушені справлятися, не маючи можливості розраховувати на ФІФА, яка, очевидно, має інші проблеми.

Знаєте, ні для нашого клубу, ні для нашої країни нічого не дається легко. Щодо гравців, то ви повинні розуміти, що вони живуть у готелях, далеко від своїх сімей, які перебувають за кордоном або в інших частинах країни. Також є численні подорожі, пов'язані з проведенням наших матчів. Часто потрібно два дні, щоб дістатися до або з іншої країни, щоб виїхати з країни та пройти всі перевірки, а потім дістатися до місця призначення. Це додаткові обмеження порівняно з іншими клубами, особливо в контексті європейських змагань з суперником, який не має цих обмежень.

Ви також повинні мати на увазі, що ця ситуація триває не просто два роки. Ви повинні повернутися до 2014 року і російського вторгнення на Донбас. Тоді нам довелося покинути Донецьк, наше місто, наш регіон, наш стадіон і переїхати до Львова. 2022 рік став новим етапом, і ми стали фактично кочівниками, але це єдиний спосіб існувати далі", - наводить слова Палкіна RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продав Кастілло в Мідтьюлланн.