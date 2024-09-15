Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня 6-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 15 вересня.

Недільна програма 6-го туру УПЛ розпочнеться з дуже цікавої гри.

Ворскла — Рух

Недiля, 15 вересня, 13:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

У гості до Ворскли приїде Рух. Львівська команда просто чудово провела другу половину минулого сезону, та й цього у неї три перемоги із загальним рахунком 12:0 – але, але, але. По-перше, є програш у Черкасах, а по-друге, дуже бентежить відхід Таллеса. Розумію, що у нинішніх реаліях 400 тисяч євро за піврічну оренду (!), які заплатила Касіма Антлерс – серйозні гроші, але на дистанції львів'янам може не вистачити голів та передач бразильця. А на його місце Рух не взяв нікого, не рахуючи переходів з молодших команд.

При цьому подібні думки, звичайно ж, виходять з того, що Рух збирається боротися за єврокубкову зону. Якщо не збирається – звичайно, можна й надалі збирати оплески за талановиту роботу академії та займати шосте-восьме місця. Але Козловський виглядає людиною, м'яко кажучи, амбітною, а конкуренція навіть за чотири путівки в єврокубки, що залишилися, занадто низькою, щоб за них не поборотися.

Зокрема, конкуренція знизилася тому, що слабшою стає Ворскла. Полтавський клуб не може собі дозволити не те що посилюватись, а навіть зберігати склад: одна річ, що влітку продали Сефері за півтора мільйона, інша – коли люди на зразок Якубу йдуть безкоштовно.

При цьому свої 7 очок у чотирьох матчах Ворскла набрала. Мені здається, ця команда вже й звикла до такого режиму життя: чекати зарплату по кілька місяців, відпускати гравців, за яких пропонують гроші, висмикувати гравців із команд, яким ще гірше. Руху на полтавському полі (традиційно дуже проблемному) точно доведеться непросто – і це цікава перевірка для Квасниці та ко, як вони вміють демонструвати талант у складних умовах.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може забити 900-й гол в УПЛ (ще 4 м’ячі).

Безнічийна домашня серія Ворскли триває в УПЛ 8 ігор: 3 перемоги та 5 поразок.

Безнічийна клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ 6 ігор: 4 перемоги та 2 поразки.

50-й матч Руху при Віталію Пономарьову у всіх турнірах.

Рух при Віталію Пономарьову може здобути 10-ту гостьову перемогу в Чемпіонатах або загалом 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Сергій Мякушко (Ворскла).

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко — Крупський, Гучек, Чорноморець, Корнієнко — Павлюк, Скляр, Челядін — Кане, Ковталюк, Мякушко

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін

прогноз 1:2

ЛIВИЙ БЕРЕГ — КРИВБАС

НЕДIЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Чемпіонат тільки розпочався, а у Лівого Берега вже дві перемоги! Заради них одних варто було виходити до УПЛ: дуже скромна за складом команда розчавлює відоміші, іменитіші, але при цьому погано готові до сезону колективи. Перемоги і над Чорноморцем, і над Вересом були важкими, трудовими, з очевидною часткою фарту – і ось сьогодні киянам протистоятиме по-справжньому серйозний суперник.

Кривбас довго і важко пробивався до єврокубків – але зіграв у них так, що йому було вчасно бажати якнайшвидшого вильоту. Всі ці поїздки по всій Європі, подорожі протягом кільком днів, матчі проти суперників, в яких кожен гравець був сильнішим за кожного підопічного Вернидуба, дуже сильно вихолостили команду. Як наслідок, вона втрачала очки у тих матчах, у яких рік тому, без єврокубкового навантаження, спокійно набирала три очки.

Зараз минуло два тижні, до збірних із цієї команди майже ніхто не їздив – хоча варто зазначити, що Джихад Бізімана грає за збірну Руанди – і Кривбас міг повернутися до базових налаштувань. Що ж, подивимося, як проявить себе новачок ліги проти такого “важковаговика”.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може пропустити 850-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Кривбас може зазнати 190-ї гостьової поразки в Чемпіонатах.

Безнічийна гостьова серія Кривбасу триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 поразки.

Лівий Берег в УПЛ наразі обходиться без нічиїх — у 5-ти іграх: 2 перемоги та 3 поразки.

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський, 10-й — Єгор Твердохліб (обидва — Кривбас).

Підопічні Юрія Вернидуба з різних клубів можуть пропустити 400-й гол у всіх турнірах (ще 1 м’яч).

10-й матч Лівого Берега при Віталію Перваку у різних турнірах.

Новачок Лівого Берега Клім Приходько у минулому сезоні виступав саме за Кривбас.

Орієнтовні склади

Лівий берег: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко — Дедух, Банада — Синиця, Співаков, М. Когут — Сухоручко

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Драмбаєв — Соса

прогноз 0:2

Полiccя — Верес

Недiля, 15 вересня, 18:00. Арена “Полісся”, Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

А закриється ігровий день у Житомирі, де Полісся спробує здобути чергову перемогу. Його шлях цього сезону схожий на шлях Руху: якщо заплющити очі на один матч, все ідеально. Перемога над Шахтарем, матчі із чотирма забитими проти аутсайдерів, все добре, чудово... Якщо не рахувати нічию з Інгульцем.

Знову ж таки, якщо Полісся хоче боротися за єврокубкові місця, то у грі проти Вереса воно має ставити перед собою лише одне завдання: виграти. У команди гравців на три склади, з яких – як зручно! – майже ніхто не їздить до збірних. Нас може дивувати, може навіть обурювати, що Назаренку не вистачило п'яти голів у чотирьох матчах, щоб потрапити до списку Реброва – але для Ашура лише краще, що переважна більшість його підопічних не їздить посеред сезону за тридев'ять земель.

Верес, чесно кажучи, дуже розчарував тим самим програшем Лівому Берегу. Тим більше, на своєму полі – хто-хто, а рівняни забезпечують своїй команді гідну підтримку. Але оборона зіграла слабо. Що ж, побачимо, що за цю пару тижнів полагодив Шандрук, щоб стримати Назаренка, Гуцуляка, Макуану.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

90-й гостьовий матч Вереса в УПЛ, в якому рівняни можуть на полях суперників 20-й раз зіграти внічию.

Полісся може 10-й раз зіграти внічию або забити 50-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Полісся може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

Безпрограшний серіал Полісся в УПЛ триває 9 ігор: 6 перемог та 3 нічиї.

Переможна гостьова клубна рекордна серія Вереса триває в УПЛ 2 гри.

20-й матч Вереса при Олегу Шандруку в УПЛ, в якому рівняни можуть зазнати 10-ї поразки.

Гольова серія Олександра Назаренка (Полісся) триває в Чемпіонаті 3 гри — 5 голів.

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Шарай (Верес).

Орієнтовні склади

Полісся: Волинець — Тейлор, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко

Верес: Кожухар — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Куція, Яго — Шарай, Степанюк, Дахновський — Гайдучик