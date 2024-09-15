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Керманич Руху прокоментував підготовку до Ворскли.

Львівський Рух у шостому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти полтавської Ворскли.

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Напередодні гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов розповів про стан власної команди.

"Шість гравців Руху були у складі молодіжної збірної, тому ми не могли використати всіх футболістів, щоб повноцінно готуватись до матчу з Ворсклою.

Ми задоволені та пишаємось тим, що хлопці представляють нашу країну на міжнародному рівні. Хочеться, щоб з часом вони доросли й до рівня національної збірної України. Та якщо говорити саме зі сторони клубу, то, звісно, непросто готувати гравців після матчів за збірну і фактично у нас є три групи футболістів різного ступеня готовності.

Скоріш за все, збірники підійдуть до наступного матчу в не зовсім оптимальному стані. Хтось із них грав, деякі гравці не отримали ігрового часу, тому вони мають різний ігровий тонус.

Утім у нас було кілька днів, щоб гравці були у формі та набрали оптимальні кондиції. Водночас команда в цей період тренувалась у звичному режимі та готувалась до матчу з Ворсклою.

У полтавців дуже якісний набір гравців, зокрема є кілька хороших легіонерів, які демонструють дуже серйозний рівень. Ми очікуємо на серйозний матч.

Марко Сапуга, Юрій Климчук та Фредді Плюман багато працювали, щоб повернутись до тренувань у загальній групі. Вони приєднались до загального тренувального процесу цього тижня і їм потрібен час, аби набрати ігровий тонус, витримувати інтенсивність. Ми розраховуємо на цих хлопців, але також розуміємо, що не варто поспішати, хоча, звісно, хочеться, щоб ці футболісти якомога швидше змогли грати.

Перш за все ми дивитимемось на стан гравців і ніхто не буде форсувати їхнє повернення на поле. Це наші ключові футболісти і як тільки вони будуть у формі — одразу потраплять у заявку. Можливо, це станеться навіть наступного тижня в матчі з Динамо.

Але не слід загадувати наперед — головне, щоб хлопці якісно відновились. Ми віримо в те, що вони допоможуть команді.

Під час паузи на матчі збірних у нас була нагода перевірити в тренувальному процесі багатьох вихованців Академії. Із першою командою працювали футболісти Руху U-19 та Руху-2. Загалом кожен гравець, який добре себе показує в матчах наших команд і в тренувальному процесі, буде тренуватись з основою і, можливо, отримає шанс зіграти за першу команду", — заявив український фахівець.

Матч Ворскла — Рух відбудеться 15 вересня, о 13:00.