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Півзахисник Руху прокоментував підготовку до Ворскли.

Львівський Рух у шостому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти полтавської Ворскли.

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Напередодні гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський розповів про стан власної команди.

"Під час паузи на матчі збірних команда відпочила. У нас було три вихідних, ми відновились, а згодом повернулись до свого звичного тренувального циклу. У цей період були хороші навантаження, тож ми досить плідно попрацювали.

Звичайно, на тренуванні зменшилась конкуренція, але водночас вихованці академії отримали шанс показати себе. Тренерський штаб залучав до тренувань з першою командою гравців з команди U-19 та Руху-2.

Також приємно, що в загальну групу повернулись Сапуга, Климчук та Плюман. Ми за ними сумували, особливо за Марком та Юрієм, адже це лідери нашої команди. Вони були відсутні досить довгий період і зараз ще помітно, що хлопці лиш починають набирати оптимальні кондиції, але вся команда їх підтримує.

Ми задоволенні, що ці гравці повернулись в стрій, бо вони дуже кваліфіковані футболісти та допоможуть Руху здобувати позитивний результат.

Ми вже розібрали як грає Ворскла. Це хороший суперник, у їхньому складі є як досвідченні, так і молоді та перспективні гравці. Однозначно нам не буде просто, до того ж це ще й виїзна гра.

Полтавці збалансовані та грають з повною самовіддачею до останньої хвилини, тож і Руху слід грати дуже сконцентровано. Ворскла вміє грати у комбінаційний футбол, але також вони вміло використовують довгі передачі за спину, удало діють між лініями.

Щодо пресингу, то полтавці падають у нижній блок і це відрізняється від того, як пресингує Рух. Вважаю, що це може піти нам на користь. Нам просто треба використовувати свої сильні сторони і це може принести нам результат", — заявив український фахівець.

Матч Ворскла — Рух відбудеться 15 вересня, о 13:00.