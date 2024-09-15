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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та криворізький Кривбас.

Київський Лівий Берег та криворізький Кривбас зіграють у шостому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Первак, після перемоги над рівненським Вересом (3:1), використав із перших хвилин Якиміва в центрі оборони, тоді як Приходько гратиме під нападником.

Юрій Вернидуб, на тлі недограного матчу проти донецького Шахтаря, залучив до стартового складу По та Микитишина на флангах атаки.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Дударенко — Банада, Дедух — М. Когут, Приходько, Синиця — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Астахов, Самар, Шаповал, Сіднней, Співаков, Косовський, Галас, Войцеховський, І. Когут, Непейпієв, Кобзар.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — По, Луньов, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Конате, Аморозо, Дібанго, Твердохліб, Задерака, Шевченко, Каплунов.



Гра Лівий Берег — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.