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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та рівненський Верес.

Житомирське Полісся та рівненський Верес зіграють у Поліському дербі в рамках шостого туру української Прем'єр-ліги.

Імад Ашур, після перемоги над одеським Чорноморцем (4:1), використав із перших хвилин Смолякова на лівому фланзі оборони, тоді як Луїфер гратиме на вістрі атаки.

Олег Шандрук, після поразки від київського Лівого Берега (1:3), залучив до стартового складу Протасевича праворуч у захисті, тоді як Луан зіграє на правому фланзі атаки.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Віалле, Чоботенко, Смоляков — Крушинський, Бабенко, Таллес Коста — Гуцуляк, Луїфер, Назаренко.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Пайшао, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Борел, Макуана, Мельниченко, Майсурадзе, Матич.



Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Куція — Луан, Шарай — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Сміян, Баран, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Морозко, Годя, Мрвальєвич.



Гра Полісся — Верес почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.