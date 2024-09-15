Україна

Команда Юрія Вернидуба зачепилась за три очки в складному протистоянні.

Недільна частина протистоянь у рамках шостого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем у столиці, куди цього разу на гостьове протистояння проти місцевого Лівого Берега навідався криворізький Кривбас. Новачки "елітного" дивізіону до цього мали прогнозовано важкий початок сезону в умовах відсутності часу на підготовку до виступів на такому рівні, тоді як колектив Юрія Вернидуба поступово відходив від наслідків вильоту з єврокубкових кваліфікацій.

Відповідно й завдання в "червоно-білих" на осінню частину кампанії змінювалось докорінно, і тепер уже варто було звертати увагу виключно на справи на внутрішній арені. А там Кривбас у постійних роз’їздах уже встиг утратити певну кількість залікових балів, а останній матч проти донецького Шахтаря в Кривому Розі взагалі не дала дограти країна-терористка, тож тепер ніхто не знає, коли вдасться надолужити цей ігровий час.

Однак Кривбас мав той матч уже забути. У будь-якому випадку, розвантажити команду — це було найбільш важливе завдання Вернидуба. Однак травми, утома окремих виконавців від роз’їздів до збірних та ця незрозуміла історія із Стецьковим, зрештою зменшили кадрові можливості гостей цієї зустрічі. Довелось трохи перебудовуватись, а там і зіграність минулих днів зникла.

А отже — черговий складний матч для "червоно-білих", і таким самим він був і для Лівого Берегу, якому треба було всю цю атакувальну міць суперників стримувати. Утім, досвід після матчу проти того-таки Шахтаря в "лелек" нікуди не подівся й цій зустрічі він дуже пасував. Не те, щоб господарі суто відбивались, однак піди ще подолай їхній триповерховий блок на власній половині.

Звісно, що для глядача в такій грі підживитись просто нічим. Довелось спостерігати за тим, як команда боряться за м’яч і дуже часто забувають про ворота. Зокрема, Кривбас узагалі перший раз пробив у площину, коли Понєдєльнік з’явився на полі. А це вже тривала 74 хвилина, тож можна уявити, як важко було без гольових моментів.

При цьому команда Первака до цього створила ледь не найкращий свій момент за гру — удар Галаса із зони перед штрафним, який забрав Кліщук під правою стійкою. А потім, на 81 хвилині, Кузик із власної половини просто закинув лівим флангом м’яч із власної половини до штрафного, а Задерака просто уникнув офсайді, після чого просто пробив у ближній кут на побаченні з воротарем. Усе просто, хоча за грою такого враження точно не було.

У наступному турі київський Лівий Берег гостюватиме в Олександрії, а криворізький Кривбас прийматиме полтавську Ворсклу.Лівий Берег —0:1Задерака, 81Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Дударенко — Банада (Співаков, 88), Дедух — М. Когут (І. Когут, 64), Приходько (Галас, 64), Синиця (Кобзар, 90) — Сухоручко.Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 73), Романчук, Драмбаєв, Стецьков, Д. Кузик — Бізімана, Вакулко — По (Задерака, 73), Луньов (Дібанго, 83), Микитишин — Соса (Твердохліб, 64).Попередження: Якимів — Бандейра, Романчук