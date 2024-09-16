Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру чемпіонату України, який відбудеться 16 вересня та розпочнеться о 18:00.

Колос та ЛНЗ завершать програму 6-го туру української Прем’єр-ліги.

КОЛОС — ЛНЗ

ПОНЕДIЛОК, 16 СЕРПНЯ, 18:00. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Колос зустрічає кінцівку шостого туру у відверто похмурому настрої. Команда з Ковалівки знаходиться у прямій зоні вильоту – і, нехай може вилізти з неї вже за сьогодні, здається мені, що один факт НЕзняття Інгульця зі змагань зменшив шанси Колоса на порятунок на кілька десятків відсотків.

Колос дуже поганий в атаці. Є серйозна тактична проблема: форварди команди не відповідають за стилем гри командi. Паулаускас та Безбородько – форварди “таранного” типу, вони не вписуються у комбінаційний футбол, який намагається поставити своїй команді Поздєєв. При цьому ще й із самою постановкою очевидні проблеми, що формує дуже важку картину. Два очки у п’яти турах – це два очки, набрані з календарем Оболонь-Інгульець-Чорноморець-Верес-Олександрія. Перші чотири команди – основні суперники Колоса у боротьбі за виживання, і далі буде лише складніше.

ЛНЗ тим часом звикає до вимог Карраскj. Легіонерів у складі дуже багато, у “старті” стабільно виходять сім іноземців – але для керівництва команди набагато важливіше, що черкасці навчилися переламувати перебіг матчів та перемагати. Рух, Лівий Берег, Карпати – кожному із суперників ЛНЗ забивав після сімдесятої хвилини після замін від тренера.

З таким стартовим розкладом очікується, що черкасці навіть на виїзді спробують поборотися за перемогу. Смішно порівнювати офіційні матчі з товариськими, але цього літа ЛНЗ переміг у Ковалівці 2:1. А от щодо офіційних ігор, то тут є одна деталь: такий класний старт черкасців поки що на 100% пов'язаний з домашньою формою. Перші чотири матчі в сезоні підопічні Карраско провели вдома (Олександрії програли), тепер проводитимуть кілька ігор на виїзді – і лише практика покаже, як вони здатні показати себе на чужих полях.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Колосу в УПЛ триває 9 ігор: 4 нічиї та 5 поразок.

Безнічийна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 12 ігор: 8 перемог та 4 поразки.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 7 ігор — 7 голів.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Колос при Олександру Поздєєву домашніх перемог в УПЛ ще не здобував — в 4-х матчах: нічия та 3 поразки.

ЛНЗ при Андресу Карраско в УПЛ внічию ще не грав — в 5-ти матчах: 3 перемоги та 2 поразки.

15-й гол в УПЛ може забити Геннадій Пасіч (ЛНЗ).

Новачок ЛНЗ Дмитро Топалов починав сезон саме в Колосі.

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